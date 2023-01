Zampilla in piazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zampilla in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Significato/Curiosita : Zampilla in piazza

934167°e44.407222; 8.934167 piazza de ferrari è la principale piazza di genova. situata nel pieno centro della città - e in particolare presso l'antico...

Cercando altri significati, vedi fontana (disambigua). un collage di fontane una fontana per attingere acqua una fontana (dal latino fontis, "sorgente")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con zampilla; piazza; zampilla no nelle fontane; zampilla nella piazza; Scrosciano e zampilla no; Fatto zampilla re dalla botte; piazza a semicerchio; Quello di piazza San Pietro fu costruito da Bernini; Sagra allestita in piazza ; La grande piazza centrale di Pechino; Cerca nelle Definizioni