La Via da Milano a Rimini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Via da Milano a Rimini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMILIA

Significato/Curiosita : La via da milano a rimini

la strada statale 9 "via emilia" (ss 9) è una strada statale italiana, che collega rimini a san giuliano milanese; prende il nome dall'antica via emilia...

Mordano). lo stesso argomento in dettaglio: storia dell'emilia. scavi della via emilia presso reggio emilia. in epoca pre-romana, le terre a sud del fiume... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Alessandro __: scrive gialli ambientati a milano ; Ha ospitato l Expo 2015 assieme a milano ; A milano ci sono quelli Brera e CityLife; Torre : svetta a milano ; Compiono crimini terroristici; Comprende Ravenna e rimini ; S istruiscono contro autori di gravi crimini ; _ Marina, vicino a rimini ;