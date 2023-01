Vetro posteriore di un auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vetro posteriore di un auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUNOTTO

Significato/Curiosita : Vetro posteriore di un auto

Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque...

lunotto di una "topolino" il lunotto è la parte finestrata posteriore dei veicoli. per "lunotto", estensivamente, si intende spesso anche il piano interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con vetro; posteriore; auto; vetro trattato per essere più resistente; Recipiente di vetro con coperchio; Diafane come vetro ; Gioiellini... di vetro ; È montato nel ponte posteriore delle auto; La parte posteriore a losanga del ginocchio; Tutt altro che posteriore ; In una posizione posteriore ; Il marchese... auto re di Justine; L Edmondo auto re di Cuore; La fa ai box l auto da corsa; Una paurosa giravolta dell auto ; Cerca nelle Definizioni