Un verbo di moto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo di moto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un verbo di moto

Infinito puro, quindi la proprietà di precedere immediatamente il verbo all'infinito. in unione con l'infinito di un altro verbo modificano il loro significato...

L'espressione andare a canossa nacque in riferimento all'umiliazione di canossa ed è entrata da allora nell'uso comune. essa viene utilizzata anche in...