Il verbo che occupò Dio per sei giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verbo che occupò Dio per sei giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CREARE

Significato/Curiosita : Il verbo che occupo dio per sei giorni

Wolf, 1976: "se sia il nome che il verbo sono plurali, la costruzione può riferirsi ad una persona, proprio come la dichiarazione “dio si rivelò” in genesi...

Onda il 22 novembre 2014. (en) come creare il ragazzo perfetto, su internet movie database, imdb.com. (en) come creare il ragazzo perfetto, su rotten tomatoes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con verbo; occupò; giorni; verbo ... di dinastie; Il verbo del ciclista; verbo da ebanisti; Un verbo ... del musicista; Antico scrittore greco che si occupò dell interpretazione dei sogni; Cicli di giorni di preghiere; Allunga i giorni di festa; L imperatore dei 100 giorni ; Sette giorni fa: la settimana __; Cerca nelle Definizioni