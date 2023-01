Vegetariani per natura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vegetariani per natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERBIVORI

Significato/Curiosita : Vegetariani per natura

vegetariani (latto-ovo-vegetariani, latto-vegetariani, ovo-vegetariani) dai vegani (vegetaliani, crudo-vegani, fruttariani). i semplici vegetariani,...

Predatori diminuiscono e le popolazioni di erbivori non sono più limitate, il che porta a un'intensa raccolta di erbivori che può sopprimere le comunità vegetali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

