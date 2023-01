Una zona intensamente alberata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona intensamente alberata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORESTA

Piste e stadi del ghiaccio sono a disposizione dei cittadini e vengono intensamente usati. i grandi laghi e il fiume havel sono molto frequentati da velisti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi foresta (disambigua). foresta (faggeta) la foresta è una vasta area di superficie terrestre non antropizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

