Una capanna sull acqua

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la capanna dello zio tom (disambigua). la capanna dello zio tom (titolo originale uncle tom's cabin or... Le palafitte sono abitazioni utilizzate soprattutto in antichità ma tuttora in uso presso alcune popolazioni africane, asiatiche e sudamericane. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

