L uccello proverbiale per lo stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uccello proverbiale per lo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRUZZO

Significato/Curiosita : L uccello proverbiale per lo stomaco

Quando questa è bagnata. avere/sentire le farfalle nello stomaco la strana sensazione allo stomaco che sente chi è innamorato. avere le mani bucate essere...

Lo struzzo comune (struthio camelus linnaeus, 1758) o semplicemente struzzo, è una grande specie di uccello incapace di volare originario delle vaste savane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con uccello; proverbiale; stomaco; uccello di palude dalle lunghissime zampe rosee; uccello arboricolo africano; L uccello pescatore o pellegrino; uccello che non fa il nido; È proverbiale quella del lupo; Piange in modo proverbiale ; È proverbiale il suo letargo; La proverbiale donna ciarliera; Pesi... sullo stomaco ; Volano nello stomaco degli innamorati; Quella gastrica... svuota lo stomaco ; Un locale in cui si entra a stomaco vuoto; Cerca nelle Definizioni