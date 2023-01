Lo è un uccello capace di intonare melodie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un uccello capace di intonare melodie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANTATORE

Significato/Curiosita : Lo e un uccello capace di intonare melodie

Sempre pronto ad intonare melodie per festeggiare le occasioni gioiose. gorm la vedetta in cima all'albero maestro, generalmente capace di fare salti per...

Vincenzo cantatore (bari, 22 febbraio 1971) è un ex pugile, attore, opinionista e allenatore di calcio italiano, campione europeo e mondiale wbu dei pesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

L uccello proverbiale per lo stomaco; uccello di palude dalle lunghissime zampe rosee; uccello arboricolo africano; L uccello pescatore o pellegrino; Abile, molto capace ; In maniera capace e accorta; Incapace di vantarsi; Un organo capace di fare i calcoli; intonare melodie; Colpire, spintonare ; Dimenticare... di intonare la chitarra; Si dà per intonare ; melodie che nelle canzoni accompagnano i testi; Eco di melodie ; Intonare melodie ; melodie vocali;