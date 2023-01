Tra l Abruzzo e l Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra l Abruzzo e l Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAZIO

Significato/Curiosita : Tra l abruzzo e l umbria

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi umbria (disambigua). l'umbria (afi: /'umbrja/) è una regione dell'italia centrale posta nel cuore della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lazio (disambigua). il lazio è una regione a statuto ordinario dell'italia centrale, con capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

