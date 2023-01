Tiene stretti l uno all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene stretti l uno all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEGAME

Significato/Curiosita : Tiene stretti l uno all altro

Prima. indossa una veste, stretta in vita e adornata da fiori. tiene in una mano un rametto di agrifoglio e nell'altra uno strano cappello a forma di...

legame – in chimica, forza che unisce atomi o molecole legame chimico legame idrogeno legame covalente legame ionico legame dativo legame – in fonetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

legame – in chimica, forza che unisce atomi o molecole legame chimico legame idrogeno legame covalente legame ionico legame dativo legame – in fonetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con tiene; stretti; altro; Si sostiene per passare; Mantiene costante la temperatura; tiene i capelli lontani dalla fronte; Statua che sostiene ; Un consenso dato a denti stretti ; Costretti con minacce; stretti come possono esserlo dei pantaloni; Sono serrate a denti stretti ; Un altro nome del branzino; Gli effetti che fanno andare all altro mondo; Tutt altro che distratto; altro nome dei Beoti;