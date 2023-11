La definizione e la soluzione di: Tessuto impermeabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Il tessuto impermeabile, noto anche come tela cerata, rappresenta un'eccellenza nella protezione contro gli agenti atmosferici. Realizzato spesso con cotone o lino trattato con cere come cera d'api o olio di lino, questo materiale offre una barriera resistente all'acqua senza compromettere la traspirabilità. La trama densa e la finitura cerata forniscono una superficie robusta e impermeabile, ideale per la creazione di indumenti, tende o coperture resistenti all'umidità. La tela cerata è apprezzata per la sua durata e il suo carattere artigianale, in grado di sviluppare nel tempo una patina distintiva che riflette l'uso e il passare degli anni.

