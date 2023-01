Tentennare perché indecisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tentennare perché indecisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESITARE

Significato/Curiosita : Tentennare perche indecisi

Conte e gatsu stanno combattendo; gatsu la usa così come scudo per far tentennare il conte e recidergli la testa, che si diverte poi a torturare. quando...

Mondo per il resto della vita. a questa terribile prospettiva john sembra esitare, ma santino lo schernisce ed il killer lo elimina con un colpo solo. l'alternativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con tentennare; perché; indecisi; tentennare ; tentennare sul da farsi; Un sinonimo di tentennare ; tentennare , esitare; La patata che si passa perché scotta; Viene segnalato perché lo si eviti; È detenuto perché si oppone fieramente al regime; È in fondo a ogni perché ma non è la spiegazione logica; Denota indecisi one; Si chiede quando si è indecisi sul da farsi; indecisi one, esitazione; Buttarsi senza indecisi one: gettarsi a __; Cerca nelle Definizioni