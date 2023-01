Tecnica diagnostica epidermica tramite vetrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica diagnostica epidermica tramite vetrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIASCOPIA

Significato/Curiosita : Tecnica diagnostica epidermica tramite vetrino

Mostrano depositi di immunoglobuline a livello della giunzione dermo-epidermica sia della cute affetta, sia di quella sana. nella cute affetta sono presenti...

Anche in sedi atipiche. quando l'arteriola centrale viene compressa alla diascopia, la cute si sbianca (blanching) e la lesione svanisce temporaneamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con tecnica; diagnostica; epidermica; tramite; vetrino; Diffusa tecnica di decorazione delle unghie; La tecnica organizzativa dei rifornimenti in guerra; tecnica dell allevamento ittico; tecnica diagnostica per esaminare i vasi sanguigni; Tecnica diagnostica per esaminare i vasi sanguigni; Verifica diagnostica ; La diagnostica il medico; La R della RM della diagnostica ; Increspatura epidermica ; Scelto dal popolo tramite votazioni; Preferenza espressa digitando un numero tramite telefono, cellulare o Sms; Ottenere dei dati tramite uno strumento; Avvertire in anticipo tramite sogni o profezie; Il supporto su cui poggia il vetrino nel microscopio; Cerca nelle Definizioni