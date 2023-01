Strumento musicale per percussionisti rock - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale per percussionisti rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BATTERIA

Significato/Curiosita : Strumento musicale per percussionisti rock

Il piatto è uno strumento musicale a percussione, costituito da una lamina concava di metallo fissata al foro centrale, libera di vibrare alle estremità...

batteria – una forma di allevamento intensivo di polli e galline batteria – un gruppo di botti/barili di legno e a dimensione scalare per la produzione/invecchiamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

