Lo strumento musicale... che si fa per andarsene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento musicale... che si fa per andarsene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FAGOTTO

Significato/Curiosità : Lo strumento musicale... che si fa per andarsene

Il fagotto è uno strumento musicale a fiato legnoso appartenente alla famiglia degli ottoni. È noto per la sua voce profonda e ricca, ed è ampiamente utilizzato nell'orchestra sinfonica e nella musica da camera. Il fagotto è costituito da un lungo tubo di legno piegato su se stesso e dotato di una serie di chiavi che permettono al musicista di cambiare la tonalità. La sua voce ha un suono distintivo e può essere sia melodica che ritmica, rendendo il fagotto un elemento importante in molti generi musicali, dalla musica classica al jazz e alla musica contemporanea. Suonare il fagotto richiede notevole abilità tecnica e controllo del fiato, il che lo rende uno degli strumenti più impegnativi da suonare nell'orchestra.

Altre risposte alla domanda : Lo strumento musicale... che si fa per andarsene : strumento; musicale; andarsene; strumento a fiato dal suono grave; Messo a punto come uno strumento di misura; strumento con tastiera automatica; strumento che misura la sensibilità di uno dei sensi; strumento da jazz; Uno strumento agricolo; Genere musicale dal ritmo molto cadenzato; Con Zeppelin era un noto complesso musicale ; Il genere musicale di Salmo; Il termine musicale che si abbrevia con PP; Sigur gruppo musicale ; Breve brano musicale orecchiabile; Un modo di andarsene in sordina; andarsene abbandonare; andarsene , abbandonare; andarsene con il pensiero; Non andarsene ;

