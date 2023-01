Stravinskij musicò quella della Primavera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stravinskij musicò quella della Primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAGRA

Significato/Curiosita : Stravinskij musico quella della primavera

petruška (1911) e la sagra della primavera (1913), opere che reinventarono il genere musicale del balletto. stravinskij scrisse per ogni tipo di organico...

sagra – festa popolare di natura religiosa o tradizionale, connotata da fiera e mercato per valorizzare soprattutto dei prodotti locali sagra - sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con stravinskij; musicò; quella; della; primavera; __ stravinskij , compositore; La stagione di stravinskij ; __ stravinskij ; stravinskij : La __ della Primavera; musicò l opera Tristano e Isotta; musicò note opere buffe; musicò i Carmina Burana; musicò La Cenerentola; C è quella anastatica; quella di mezzo è un ripiego; quella azzurra è l animale più grosso esistente; quella amazzonica si trova in America Latina; La mèta della nostra gita 4738 Toscana; Modella re sulla fucina; Anello della catena; La Vanessa della TV; Fa starnutire in primavera ; La cucina degli involtini primavera ; Primo mese di primavera per rivoluzionari francesi; Lo è La sagra della primavera ; Cerca nelle Definizioni