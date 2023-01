Si sostiene per passare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sostiene per passare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESAME

Significato/Curiosita : Si sostiene per passare

si ritiene che il suo nome, tunus, abbia origine dalla lingua berbera, con il significato di promontorio, o, più probabilmente, "luogo in cui passare...

Dell'anno scolastico esame di maturità – esame conclusivo del ciclo di studi dell'istruzione secondaria esame di maturità in italia esame universitario – prova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con sostiene; passare; Statua che sostiene ; sostiene certi calici; sostiene il missile; Segue sostiene in un romanzo di Tabucchi; Non fa... passare inosservati; Se ne può passare un brutto quarto; La chiedono le sentinelle per lasciar passare ; passare la stagione più fredda; Cerca nelle Definizioni