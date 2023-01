Un sostegno per arti infortunati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sostegno per arti infortunati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUTORE

Significato/Curiosita : Un sostegno per arti infortunati

Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il supporto vitale di base o sostegno di base alle funzioni vitali, in inglese basic life support (bls), è una...

tutore – nel diritto, rappresentante legale di una persona tutore – in ambito scolastico e universitario, docente che svolge didattica aggiuntiva tutore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

