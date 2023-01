Sono trentatré in un noto scioglilingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono trentatré in un noto scioglilingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRENTINE

Significato/Curiosita : Sono trentatre in un noto scioglilingua

Dell'amministrazione. nel 1848 ebbero inizio le rivendicazioni trentine di autonomia da innsbruck. i rappresentanti trentini si rifiutarono di partecipare alla dieta costituente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

