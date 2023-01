Lo sono i record che non vengono superati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i record che non vengono superati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBATTUTI

Significato/Curiosita : Lo sono i record che non vengono superati

100 paesi diversi (il record è esibito nello stesso libro). nell'edizione del 2007 vengono battuti due tra i più famosi record del guinness dei primati:...

Campionati nazionali nel 1981, 2016 e 2018. ha avuto sette stagioni da imbattuti e 4 stagioni perfette, 24 titoli di conference, 7 titoli di division (a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; record; vengono; superati; sono fra le tappe più dure del Tour de France; Così sono coloro che s intendono; sono trentatré in un noto scioglilingua; sono foriere di pioggia; Il suo record è appartenuto a Francesco Moser; La birra... dei record ; Gli estremi del record ; Approvati... come i record ; vengono allevate per carne e uova: specie __; Arnesi con cui vengono dipanate le matasse; Provengono dall alto; vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra; I metri superati solo da 14 cime; Oggetti superati ma comunque di tendenza; Di prodotti o sistemi superati ; superati sul traguardo; Cerca nelle Definizioni