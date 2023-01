Lo sono le pietre preziose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le pietre preziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DURE

Significato/Curiosita : Lo sono le pietre preziose

Minerali più o meno preziose. con questo termine si indicano tutte le gemme ad esclusione di: diamante, se si parla di pietre preziose; moissanite, zirconi...

Scienze dure (l'espressione è un calco dalla lingua inglese hard science) è un'espressione della lingua corrente per indicare le scienze esatte (matematica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; pietre; preziose; Le 3B e 4B sono morbide; Con le conchiglie sono chiocciole; Lo sono i panni che è meglio lavare in casa; Lo sono i palloni per il rugby; Fatto di pietre e massi; pietre per costruzioni; pietre preziose... per tagliare il vetro; Il romanziere polacco di pietre viventi; Pietre preziose ... per tagliare il vetro; Si infilano in preziose collane; Creò preziose Uova per gli zar; Piccolo baule che può contenere cose preziose ; Cerca nelle Definizioni