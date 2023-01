Lo sono i panni da lavare in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i panni da lavare in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPORCHI

Significato/Curiosita : Lo sono i panni da lavare in famiglia

Può essere intesa come: un locale dove si possono lavare i vestiti e la biancheria di una famiglia, di un'abitazione collettiva, di un ospedale, di un...

Citazioni di o su soldi sporchi (en) soldi sporchi, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) soldi sporchi, su internet movie database... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; panni; lavare; famiglia; sono innevate specie in inverno; Lo sono i... bocconi duri da mandar giù; sono fra le tappe più dure del Tour de France; Lo sono i record che non vengono superati; Lo sono i panni che è meglio lavare in casa; Vi si piegano panni puliti; Appendere i panni per farli asciugare; Cura mediante panni imbevuti; Lo sono i panni che è meglio lavare in casa; lavare con il sapone; Calze che non si possono lavare separate; Il numero delle cime di lavare do; Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra famiglia ; La famiglia del sovrano; Quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili; La famiglia dei proteli; Cerca nelle Definizioni