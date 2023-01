Lo sono i panni che è meglio lavare in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i panni che è meglio lavare in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPORCHI

Significato/Curiosita : Lo sono i panni che e meglio lavare in casa

Nel villaggio è il lavatoio, che oggi versa in pessime condizioni di conservazione: era utilizzato dalle lavandaie per poter lavare i panni vicino alle...

Citazioni di o su soldi sporchi (en) soldi sporchi, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) soldi sporchi, su internet movie database... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; panni; meglio; lavare; casa; Con le conchiglie sono chiocciole; Lo sono i palloni per il rugby; Lo sono tulipani e camelie; sono 1000 in un mc; Vi si piegano panni puliti; Appendere i panni per farli asciugare; Cura mediante panni imbevuti; Tengono i capelli... o i panni stesi; Lo si sbarca campando alla meglio ; meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso; È meglio che non canti; Trarsi d impaccio alla meglio ; lavare con il sapone; Calze che non si possono lavare separate; Il numero delle cime di lavare do; Pesce affine al lavare llo; Calzature da casa ; Abitano in casa d altri; Laura casa di moda; Il Joe alla casa Bianca; Cerca nelle Definizioni