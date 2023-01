Lo sono i palloni per il rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i palloni per il rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVALI

Produttrici di stivali e scarpe, iniziarono a produrre palloni per la vicina rugby school nel 1823. i palloni avevano una camera d'aria fatta di vescica di maiale...

Due ovali è un dipinto a olio su tela (107x89,5 cm) realizzato nel 1919 dal pittore vasilij kandinskij. è conservato nel museo di stato russo di san pietroburgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

