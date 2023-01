Sono fra le tappe più dure del Tour de France - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono fra le tappe più dure del Tour de France. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIRENEI

Significato/Curiosita : Sono fra le tappe piu dure del tour de france

Infatti accusa diversi ritardi dai migliori nelle tappe di montagna più dure; si mette in luce però nelle tappe a cronometro e come discesista. dopo buone prestazioni...

Cercando altri significati, vedi pirenei (disambigua). coordinate: 42°40'n 1°00'e / 42.666667°n 1°e42.666667; 1 i pirenei (in spagnolo pirineos, francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; tappe; dure; tour; france; Lo sono i record che non vengono superati; Così sono coloro che s intendono; sono trentatré in un noto scioglilingua; sono foriere di pioggia; tappe tino; Le varie tappe della Formula 1; tappe tini puliscipiedi; Il tappe tino con le pantofole; Anche quelle dure sono liquide; Vigila sulle procedure di Borsa; Vende verdure ; Gli Americani tra i Messicani e gli Hondure gni; L isola inglese del tour ist Trophy motociclistico; Ultime in tour ; Assembla pacchetti turistici: tour __ ing; Limiti di tour ; Un religioso come papa france sco; Formaggio france se simile al gorgonzola; Era un tipico locale notturno france se; Il più celebre museo france se; Cerca nelle Definizioni