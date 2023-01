I soffitti di molte chiese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I soffitti di molte chiese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUPOLE

Significato/Curiosita : I soffitti di molte chiese

Tradizione di dotare le chiese di sette altari. declinata parallelamente al declino della città, la basilica venne restaurata da papa adriano i alla fine...

Di cupole non conobbe momenti di sosta e divenne un elemento caratterizzante dell'architettura barocca. numerose chiese vennero fornite di cupole, nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con soffitti; molte; chiese; Rivestimento per soffitti ; Fregi ornamentali per pareti e soffitti ; Decorazioni per soffitti ; Trovare dopo molte ricerche; Il marchio di molte biro; __ a barre, su molte confezioni; molte sono sperdute nei mari; Tramezzo artistico nelle chiese bizantine; chiese e minareti: __ di culto; Caratterizza la liturgia delle chiese slave; Danno nome a una delle principali chiese di Venezia; Cerca nelle Definizioni