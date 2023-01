Simbolo chimico del samario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo chimico del samario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SM

Il samario è l'elemento chimico di numero atomico 62 e il suo simbolo è sm. il samario è un metallo dei lantanidi dall'aspetto argenteo, abbastanza stabile...

Il samario è l'elemento chimico di numero atomico 62 e il suo simbolo è sm.

