Scopa formata da frasche unite insieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scopa formata da frasche unite insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMAZZA

Significato/Curiosita : Scopa formata da frasche unite insieme

Di solito viene riposta nel magazzino la scopa per esterni, detta anche ramazza è costituita da un manico quasi sempre in legno intorno al quale vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con scopa; formata; frasche; unite; insieme; A scopa piglia tutto; Il bello a scopa ; Somma delle carte più alte a scopa ; Denari a scopa ; Lo è la struttura formata da quattro parti; È formata dal fiume Velino; È formata da cittadini in Corte d Assise; Non informata dell accaduto; Ricoperto di frasche ; Le scope di frasche unite insieme; Rifugi di frasche ; Pseudonimo della cantante Maria Chiara frasche tta; Si riunisce alle Nazioni unite ; Clint, attore e regista statunite nse; Celebre scuola di recitazione statunite nse; Richard, il regista statunite nse di Robin e Marian; L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933; insieme di ramoscelli secchi; L insieme delle apparecchiature di un computer; L insieme di organi interni che adempiono all assimilazione degli alimenti; Cerca nelle Definizioni