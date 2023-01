Lo si sbarca campando alla meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si sbarca campando alla meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LUNARIO

Significato/Curiosita : Lo si sbarca campando alla meglio

Una collezione di almanacchi italiani, e precisamente una raccolta di 356 lunari ed almanacchi barbanera conservata in umbria, come simbolo dell'intera letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

