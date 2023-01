Salume chiuso in un budello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salume chiuso in un budello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INSACCATO

salumi italiani salume è un termine della lingua italiana usato per definire un alimento a base di carne cruda o cotta, con l'aggiunta quasi sempre di...

Spezie e si consuma anche come insaccato. nella cucina ligure, conosciuto col termine dialettale di berodu, l'insaccato è preparato in tegame con olio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

salume della Valtellina; Il salume di Bologna con i semi di pistacchio; L ottimo salume detto anche capocollo; Il salume di Zibello; Luogo chiuso in cui si ricoverano le pecore; Dare aria ad un luogo chiuso ; L isola nel cui labirinto fu rinchiuso il Minotauro; Si trascorre per lo più al chiuso ; Un budello sotterraneo; Sono contraddistinti dal budello esterno;