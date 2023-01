Rispondere all offensore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rispondere all offensore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REAGIRE

Significato/Curiosita : Rispondere all offensore

Favorire il coinvolgimento di vittima, offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati alla lesione cagionata...

Favorire il coinvolgimento di vittima, offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati alla lesione cagionata...

Altre definizioni con rispondere; offensore; Lo dice chi non può rispondere ; Software in grado di fornire informazioni e rispondere a richieste; Si dice per rispondere al telefono; rispondere a una provocazione; È dalla parte dell offensore ; Cerca nelle Definizioni