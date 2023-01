Un religioso come papa Francesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un religioso come papa Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GESUITA

Significato/Curiosita : Un religioso come papa francesco

Qui. se stai cercando altri significati, vedi bergoglio (disambigua). papa francesco, in latino: franciscus pp., in spagnolo: francisco, nato jorge mario...

Un ordine religioso). il collegio gesuita di monaco di baviera diego laínez e pierre favre furono i primi gesuiti a dedicarsi all'insegnamento (ricevettero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

