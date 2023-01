Relativa alla massa che fuoriesce dai vulcani in eruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa alla massa che fuoriesce dai vulcani in eruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVICA

Significato/Curiosita : Relativa alla massa che fuoriesce dai vulcani in eruzione

Terra dalla luna. l'acqua fuoriesce dal sottosuolo ad una velocità di 2500 km/h. l'unica altra luna nel sistema solare che esibisce pennacchi di vapore...

Scalo dei malavoglia di aci trezza durante il raffreddamento di una colata lavica spessa si formano giunti e fratture. se la colata tende a raffreddarsi rapidamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

