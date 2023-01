Si registrano all anagrafe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si registrano all anagrafe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NATI

Significato/Curiosita : Si registrano all anagrafe

Della stazione meteorologica di pienza sono riportati i valori medi che si registrano presso pienza e che possono essere considerati attendibili per gran...

Mario nati – insegnante e scrittore italiano pietro nati – medico e naturalista italiano valerio nati – ex pugile italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con registrano; anagrafe; Lo registrano i sismografi; Si registrano dopo... i ponti; Vi si registrano le cambiali; Li registrano i contatori dell'acqua ed elettrici; La Loren all anagrafe ; L ufficio dell ACI con l anagrafe delle automobili; Si denuncia all anagrafe ; Così era Little Tony... all anagrafe ; Cerca nelle Definizioni