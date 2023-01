Realizzare pavimenti con piccoli sassi arrotondati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realizzare pavimenti con piccoli sassi arrotondati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ACCIOTTOLARE

Significato/Curiosita : Realizzare pavimenti con piccoli sassi arrotondati

Buchanan), filmati durante i quali, di volta in volta, l'artista disponeva su pavimenti variegati (palestre, giardini, edifici vari ecc.) oggetti di uso comune...

