Realista... come Giovanni Verga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realista... come Giovanni Verga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERISTA

Significato/Curiosita : Realista... come giovanni verga

Voce principale: giovanni verga. ritratto di verga l'attività letteraria di giovanni verga, dopo le prime opere giovanili e di scarso rilievo[senza fonte]...

Anche sulla lirica italiana, dove diede forma alla corrente dell'opera verista. luigi capuana la principale caratteristica del verismo, che si discosta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

