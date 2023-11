La definizione e la soluzione di: La provincia di Orgosolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NUORO

Significato/Curiosita : La provincia di orgosolo

orgosolo (orgòsolo in sardo) è un comune italiano di 3 905 abitanti, che si trova a 620 metri sul livello del mare in provincia di nuoro, nella regione... in sardo) è un comune italiano3 905 abitanti, che si trova a 620 metri sul livello del mare innuoro, nella regione... Nuoro ( AFI : /'nu.oro/, fuori dalla Sardegna anche /'nwro/ ; Nùgoro in sardo) è un comune italiano di 33 828 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della Sardegna centro-orientale dal 1927. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La provincia di Orgosolo : provincia; orgosolo; Forma provincia con la Brianza; La provincia piemontese di Nizza Monferrato; Città in provincia di Agrigento; provincia del Sudan; In provincia di Padova; Nota località in provincia di Sondrio;

Cerca altre Definizioni