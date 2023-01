Si prova per ciò che interessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prova per ciò che interessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ATTRAZIONE

Significato/Curiosita : Si prova per cio che interessa

Non ha imparato ciò che le ha insegnato, in quanto se un uomo prova dei sentimenti agisce per stare con la ragazza in questione, cosa che lui non ha fatto...

attrazione – processo grammaticale attrazione – in fisica, una forza che tende ad avvicinare un corpo ad un altro, come ad esempio la forza di gravità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

