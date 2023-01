Prestano servizio in Aeronautica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prestano servizio in Aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVIERI

Ammodernati allo standard acol, e tutte le macchine prestano servizio al 51º stormo di istrana. ^ greg goebel, amx in service: export sales update. ^ a-1 (amx)...

l'aviere è un grado militare delle forze armate; precisamente nell'aeronautica...

