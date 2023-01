Il presidente all Eliseo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il presidente all Eliseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MACRON

Significato/Curiosita : Il presidente all eliseo

Greco-romano classico teatro eliseo – teatro di roma palazzo dell'eliseo – residenza del presidente della repubblica francese eliseo – film del 2003 diretto...

Emmanuel jean-michel frédéric macron (amiens, 21 dicembre 1977) è un politico, banchiere e funzionario francese, presidente della repubblica francese (e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

