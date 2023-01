Si prende per dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SONNIFERO

Altre definizioni con prende; dormire; Il gruppo di opere anonime comprende nte la Batracomiomachia; Lo prende lo studente discolo: zero in __; Piccolo pasto per riprende re energia; Si prende gran parte del profilo; Ha bisogno di dormire ; Fanno dormire l insonne; dormire o stare sdraiati; Permesso di dormire fuori caserma; Cerca nelle Definizioni