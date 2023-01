Si pratica per mantenersi in forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica per mantenersi in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPORT

Significato/Curiosita : Si pratica per mantenersi in forma

Lettura) e to in cinese tao ("via", "sentiero" e per estensione; in senso filosofico rende il significato di pratica o disciplina come in judo o karatedo...

Vedi sport (disambigua). la maratona di londra, edizione 2005: le gare di corsa a piedi, nelle loro varie specialità, rappresentano la forma di sport più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con pratica; mantenersi; forma; Un iniezione pratica ta da infermieri; Un velocissimo gioco pratica to su pista; Lo sport che si pratica nello skating rink; pratica re un foro; Dove bisogna stare per mantenersi lontani; Caro da mantenersi ; mantenersi in esercizio; forma ggio francese simile al gorgonzola; forma zioni anatomiche; Lo è la struttura forma ta da quattro parti; forma no l ordito; Cerca nelle Definizioni