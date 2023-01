Pratica di aggiornamento del catasto: __ catastale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pratica di aggiornamento del catasto: __ catastale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VOLTURA

Significato/Curiosita : Pratica di aggiornamento del catasto: catastale

Il catasto dei fabbricati è l'inventario dei fabbricati secondo quanto previsto dal catasto in italia. lo stesso argomento in dettaglio: categorie catastali...

Di successioni, la domanda di voltura viene presentata da coloro che presentano la dichiarazione di successione. ^ voltura catastale - che cos'è, su agenziaentrate...

