Si porta in tavola con l insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porta in tavola con l insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLIERA

Significato/Curiosita : Si porta in tavola con l insalata

Servizio in un banchetto 1378 con la locuzione servizio a tavola si designa la struttura di un pasto, vale a dire l'ordine delle portate, la maniera di...

oliera una oliera è un contenitore destinato a contenere e servire olio. è una piccola bottiglia a fondo piatto con un collo stretto. l'oliere hanno spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con porta; tavola; insalata; Un velo porta to dalle donne arabe; La cavallina che porta va colui che non ritornò; Quello d Adamo l uomo lo porta in gola; Riporta scene della vittoria romana sui Daci; Fanno evoluzioni sciando su una tavola ; Piccolo elettrodomestico per pulire la tavola ; Così sta a tavola l educato; Insoddisfatti a tavola ; Un misto di erbe selvatiche in insalata ; Può esserlo l insalata o la grigliata; Nell insalata greca è tagliata a dadi o a fette; Un insalata composta; Cerca nelle Definizioni