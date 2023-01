Polpetta a base di spinaci della cucina lombarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polpetta a base di spinaci della cucina lombarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALFATTO

Significato/Curiosita : Polpetta a base di spinaci della cucina lombarda

E di preparazioni a base di uova, a cui viene aggiunto il consumo di polenta, comune però a tutto il nord italia. la cucina lombarda ha radici storiche...

Marina malfatti nel film tutti i colori del buio (1972) marina malfatti (firenze, 25 aprile 1933 – roma, 8 giugno 2016) è stata un'attrice italiana. nata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

