Le politiche razziali del Sudafrica fino al 1994 - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : APARTHEID

Significato/Curiosita : Le politiche razziali del sudafrica fino al 1994

"partizione") era la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del sudafrica, e rimasta in vigore fino al 1991. il suo...

Un cartello dell'epoca dell'apartheid (bilingue: inglese / afrikaans) l'apartheid (italiano: /apar'tajd/; afrikaans: [a'partit]; letteralmente "separazione"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

