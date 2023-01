Piccolo roditore simile al coniglietto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo roditore simile al coniglietto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEPROTTO

Significato/Curiosita : Piccolo roditore simile al coniglietto

Cavia domestica (cavia porcellus pallas, 1776) o porcellino d'india, è un roditore originario del sudamerica. usata inizialmente da robert koch e altri batteriologi...

(conosciuta anche come leprotto bisestile, dal doppiaggio italiano del film di walt disney alice nel paese delle meraviglie del 1951 e leprotto marzolino nell'edizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con piccolo; roditore; simile; coniglietto; Un piccolo specchio rotondo con impugnatura; Era piccolo piccolo in un film con Alberto Sordi; piccolo pasto per riprendere energia; piccolo elettrodomestico per pulire la tavola; roditore gradito ai bimbi; Un roditore montano; roditore da cantina; Il roditore delle Ande dalla morbidissima pelliccia; Un liquore simile alla tequila; Pianta simile alla campanula che ci ricorda una fiaba dei fratelli Grimm; Formaggio francese simile al gorgonzola; È simile al cane; coniglietto dei cartoni; Un coniglietto dei cartoni; Cerca nelle Definizioni