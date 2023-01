È opportuno non farlo a occhi aperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È opportuno non farlo a occhi aperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOGNO

Significato/Curiosita : E opportuno non farlo a occhi aperti

Lo avevano catturato non intendevano farlo parlare ma solo "divertirsi" (nella versione originale "it was their way of having a bit of fun, the swines"...

Cercando altri significati, vedi sogno (disambigua). il sogno dell'eunuco di jean-jules-antoine lecomte du nouÿ il sogno (dal latino somnium, derivato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con opportuno; farlo; occhi; aperti; Vantaggioso, opportuno ; Non è opportuno metterli dietro al carro; È poco opportuno ; Adeguato e opportuno ; farlo tra due guanciali è indice di tranquillità; Si può farlo come un sasso; Si può farlo a garganella; È vano farlo nell acqua; La lente all interno dell occhi o; Nell anca e nel ginocchi o; Le sedi degli occhi ; Detto di occhi o spento; Il fiume di Montaperti ; Vedono se sono aperti ; Si può fare sia ad occhi chiusi che aperti ; Deve stare con gli occhi bene aperti !; Cerca nelle Definizioni